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В Череповце мужчина напал на полицейского в ресторане и укусил его за ногу

В Вологодской области пьяный петербуржец покусал полицейского
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Global Look Press

Житель Петербурга, искусавший полицейского в ресторане Череповца, отделался условным сроком. Об этом сообщает mk.ru.

47-летний петербуржец летом 2024 года отдыхал в одном из череповецких ресторанов. Изрядно выпив, мужчина стал вести себя агрессивно: мешал работникам заведения и нецензурно высказывался. Управляющий рестораном вызвал наряд полиции.

Прибывшим стражам порядка дебошир оказал сопротивление, его удалось скрутить. Когда нарушителя усаживали в машину, он укусил одного из полицейских за ногу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии. Нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию «Горячий Ключ». В вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть. Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку.

Ранее ростовчанин пытался вломиться в квартиру бывшей жены и покусал двух полицейских.

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