Организаторы опубликовали шорт-лист премии «НПБК. Эффективность»

Оргкомитет премии «НПБК. Эффективность» опубликовал итоги трехэтапного голосования экспертов, в результате которого в шорт-лист вошло 144 проекта, сообщает пресс-служба премии.

В шорт-лист вошли кейсы компаний Т-Банк, Сбер, «Пятерочка», МТС и другие.

Как рассказала директор по маркетингу «Sибирской коллекции» и председатель группы голосующих Наталья Жестарева, особенную ценность представляют работы, показывающие новые эффективные практики.

Также руководитель акселерационных программ Okkam MarTech Елена Коршак рассказала, что компании начали осознанно применять Generative AI.

Во время оценки члены жюри уделяли особое внимание глубине анализа представленных кейсов и ясности изложения.

«Для номинантов это возможность получить заслуженное признание — результат креативных идей, смелости в их отстаивании перед заказчиками и руководством, а также бессонных ночей, посвященных воплощению этих идей в жизнь», — подчеркнула Елена Коршак.

Проекты, вошедшие в шорт-лист, доступны на официальном сайте. Победители будут объявлены на церемонии награждения 6 марта.

Генеральный стратегический партнер премии «НПБК. Эффективность» — Rambler&Co.