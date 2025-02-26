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Россиянка украла у тети 300 тысяч рублей и проиграла деньги на ставках

В Красноярске женщина украла деньги у родственницы и проиграла их на ставках
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Красноярска отделалась условным сроком за кражу сбережений у своей тети. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, летом 2024 года 26-летняя обвиняемая пришла в гости к своей тете. Женщина знала, что родственница хранит сбережения в чемодане. Оставшись в комнате одна, злоумышленница украла 300 тысяч рублей наличными и отправилась домой.

Она перевела похищенные деньги на свою банковскую карту и потратила все на ставки. По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело, обвиняемой назначено полтора года лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела, обокрав пожилого родственника, злоумышленник перевел себе все накопления дедушки. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек на 1,3 млн рублей, которые потратил на ставки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее крымчанин украл у соседей награды времен Великой Отечественной войны.

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