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В Красноярске стартовали зимние спортивные игры «Роснефти»

Около 650 человек примут участие в зимних спортивных играх «Роснефти»
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Пресс-служба «Роснефти»

В Красноярске открылись XIII Зимние спортивные игры «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

Игры пройдут с 25 февраля по 2 марта. Всего в них примут участие около 650 спортсменов-нефтяников из дочерних предприятий компании.

Участники будут соревноваться в различных зимних видах спорта, среди которых хоккей, биатлон и лыжные гонки.

В церемонии открытия игр приняли участие звезды российского спорта, среди которых олимпийский чемпион в эстафете, лыжник Денис Спецов и игроки хоккейного клуба ЦСКА.

Впервые спортивные игры «Роснефти» прошли в 2005 году. Компания проводит как зимние, так и летние спортивные игры.

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