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Двое россиян вломились к соседу по гостинице, избили и обокрали его

В Ишиме двое постояльцев гостиницы избили и ограбили соседа
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МВД России

В Ишиме двое постояльцев гостиницы вломились в номер соседа, избили и ограбили его. Злоумышленников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области.

Инцидент произошел в отеле на улице Восьмого марта. Двое пьяных мужчин рано утром выбили дверь в соседний номер. Там они обнаружили незнакомца. Дебоширы избили его и забрали у него портмоне с банковскими картами. После этого они отправились в магазин за спиртным и вернулись в свой номер, где были задержаны прибывшими на место ЧП полицейскими.

Подозреваемыми оказались оказались мужчины 1991 и 1992 годов рождения, оба имеют судимости.

«Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее избитая мужем беременная женщина преждевременно родила в петербургской гостинице.

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