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На Урале водитель-экспедитор развратил 13-летнюю школьницу

«Е1»: в Екатеринбурге мужчину обвинили в развращении школьницы
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Екатеринбурге 34-летний мужчина, работавший водителем-экспедитором, обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении 13-летней девочки из Талицы. Об этом сообщает «Е1».

34-летний мужчина познакомился с девочкой в сети, спустя некоторое время обвиняемый предложил ей вступить в интимную связь. Школьница согласилась и села к нему в машину, пара встречалась около полугода.

О связи дочери со взрослым мужчиной узнала мать и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого в развращении ребенка задержали, возбуждены два уголовных дела, он признал свою вину. Друзья обвиняемого утверждают, что все происходило по обоюдному согласию, без применения насилия и ищут приятелю хорошего адвоката.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Томске инвалид месяц развращал ребенка в подвале дома.

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