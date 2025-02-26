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«Единая Россия» расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи

Владимир Якушев: Россия и КНДР стали еще ближе
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Партия «Единая Россия»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи (КНДР) Ли Хи Ен подписали протокол о межпартийном сотрудничестве, в рамках которого партии расширят совместную работу, сообщается на сайте «Единой России».

Как отметил Якушев, за 7 лет сотрудничества российский и корейский народы стали еще ближе.

По его словам, одна из основных задач «Единой России» — защита исторической памяти.

«Этот год для наших стран - особенный: мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также 80-летие освобождения Кореи от японских милитаристов. Считаю важным сохранять память об этих датах», — сказал он.

Также Якушев отметил, что для партий важной вести совместную работу с молодежными организациями.

По его мнению, «Единая Россия» и ТПК могут и дальше развивать приграничное сотрудничество и вместе реагировать на деструктивные действия США и их союзников.

Также Якушев предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям.

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