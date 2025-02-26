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Десятимесячный мальчик отравился снюсом в Калининграде

В Калининграде ребенок отравился снюсом отца
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FotograFFF/Shutterstock

В Калининграде десятимесячный младенец попал в больницу с отравлением снюсом, который оставил на тумбочке его отец. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Ребенок находился дома вместе с матерью, мальчик нашел на прикроватной тумбочке пакетик со снюсом и проглотил его содержимое. Спустя некоторое время десятимесячному младенцу стало плохо.

Семья обратилась за медицинской помощью, пострадавшего госпитализировали и после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. В отношении матери составлен административной протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей, известно, что ранее родители мальчика не попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге полуторагодовалый ребенок съел на улице наркотик и попал в реанимацию. Через некоторое время мать обнаружила дочь без сознания, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, девочка находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, у нее диагностировано отравление химическим веществом. По предварительной информации, она могла проглотить метадон.

Ранее в Петербурге семилетний мальчик отравился бутиратом в гостях у друга своей матери.

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