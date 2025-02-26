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Россиянка повредила глаз во время примерки очков в салоне

В Новосибирске девушка повредила глаз ценником на очках в салоне-оптике
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Инцидент Новосибирск/VK

В Новосибирске посещение салона-оптики закончилось для местной жительницы обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Все произошло 2 февраля 2025 года. По словам потерпевшей, она пришла в оптику на улице Дуси Ковальчук, чтобы проверить зрение и выбрать очки. Сначала офтальмолог проверила зрение клиентки, а затем девушка начала общаться с продавцом, которая подбирала оправы.

«В процессе примерки я получила травму правого глаза об острый и жесткий ламинированный ценник из прозрачной пластмассы. Ценник очень тонкий и прозрачный, в то же время он очень легкий, и был установлен на заушнике таким образом, что крутился вокруг оси и легко перемещался по всей длине заушника, что оказалось опасным», — рассказала потерпевшая.

Девушка отметила, что ее глаз начал быстро наливаться кровью. Она обратилась за консультацией в Городскую клиническую больницу №1, где ей оказали помощь и сказали, что восстановление после травмы займет не менее двух недель.

Сибирячка подала жалобу в Роспотребнадзор и иск в суд.

По словам сестры потерпевшей, через некоторое время с ними связывался мужчина, представившийся собственником аптеки. Он якобы заявил, что им важна репутация компании, не зависимо от того, кто виноват в случившемся. После этого, как утверждает женщина, с ними больше никто из представителей не связывался.

Ранее жительница Хабаровска нашла в пицце осколок стекла.

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