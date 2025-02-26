Россияне рассказали о своей физической активности на работе

Треть россиян (34%) не занимаются спортом в офисе во время работы, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Также, по данным опроса, 32% респондентов ходят пешком по лестнице, 21% выполняют простые упражнения во время работы, 6% — до или после работы, 4% — во время перерывов, а 3% участников опроса входят в составы спортивных корпоративных команд.

Для увеличения физической активности сотрудников 32% участников опроса предложили интегрировать мотивирующие программы с бонусами, 27% хотели бы иметь зоны для активного отдыха, 25% считают, что необходимо организовывать короткие перерывы для разминки, а 8% хотят установить стоячие рабочие места или беговые дорожки.

Говоря о компенсации за занятия спортом, 40% одобрили эту идею, 27% считают это приятным, но не обязательным бонусом, а 17% заявили, что им это не нужно.

Опрос показал, что для 27% нехватка времени является основным препятствием для занятий спортом в офисе, 25% — отсутствие спортивной инфраструктуры, 13% заявили о дефиците мотивации, 11% — состояние здоровья, а 3% — недостаточное информирование в компании.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 20 февраля 2025 года. Всего в нем приняли участие 39 264 интернет-пользователя.