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В Вольске школьник напоролся на арматуру, скатившись с горки на санках

В Саратовской области ребенок получил травмы, напоровшись на арматуру на горке
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Telegram-канал «Юрий Юрин»

В Вольске 10-летний школьник скатился с горки на санках и напоролся на торчавший из земли кусок арматуры. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Инцидент произошел около школы по улице Коммунарной, 10-летний мальчик катался с друзьями с горки на санках и получил травму.

«Мальчик скатился в овраг и наткнулся ягодицей на металлический штырь, торчавший из бетонной плиты», — сообщает портал «Вольск.ру».

На помощь ребенку пришли прохожие, которые обратились в экстренные службы. Спасатели, прибывшие на вызов, перерезали пятимиллиметровую арматуру, освободили пострадавшего ребенка и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Иркутской области машина сбила скатившуюся с ледяной горки девочку. Горка не была оборудована должным образом и выходила на проезжую часть. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. После аварии пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге сбили двух восьмилетних девочек на тюбинге, выехавших на дорогу.

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