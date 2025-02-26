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Российский младенец получил ожоги лица и тела из-за кварцевой лампы

В Оренбуржье младенец получил ожоги лица и тела из-за кварцевой лампы
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Wikimedia Commons

В Оренбуржье новорожденный получил термические ожоги из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает Time56.ru.

Инцидент произошел в городе Медногорске. Предварительно установлено, что мать младенца после выписки из роддома, где новорожденного лечили от физиологической желтухи, применила кварцевую лампу для профилактики заболевания. После первой процедуры у ребенка возникли покраснения и женщина обратилась за медицинской помощью.

Младенца доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него термические ожоги лица и тела в районе грудной клетки. Информацию о случившемся передали полицейским, детали и обстоятельства инцидента устанавливает инспектор ПДН.

Ранее в Ростовской области ребенок обварился, опрокинув на себя кружку с кипятком.

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