Пьяная россиянка едва не заколола ножницами знакомого

Жительница Холмска напала на пьяного собутыльника с ножницами и несколько раз ударила его в голову и шею. Об этом сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данным следствия, обвиняемая вместе с подругой распивала спиртные напитки в квартире знакомого. Между 44-летней женщиной и ее приятелем возникло ссора, в ходе конфликта она схватила со стола ножницы и трижды ударила ими потерпевшего в голову и шею.

Мужчину госпитализировали, его удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении. Обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

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