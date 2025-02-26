Сестра убитой под Челябинском женщины рассказала о других жертвах

Главу Рымкинского поселения Челябинской области Дмитрия Рудского, районного депутата Александра Брухаля и его сына Андрея задержали по подозрению в похищении и убийстве местной жительницы Гульназ Валеевой. Сестра погибшей Гульсум рассказала «Газете.Ru», что незадолго до смерти Гульназ получала угрозы от депутата Брухаля. Она также считает, что мужчины виновны в смертях других жителей, поэтому хочет добиться для них пожизненного заключения.

«Только пожизненно чтобы посадили, на их совести есть еще погибшие. Женщина живет в Бредах, ее дочь погибла три года назад, еще ДТП с смертельным исходом по вине Андрея Брухаля — все это покрывает наша брединская полиция. Я думаю, они получат по заслугам. Я добьюсь этого, пойду до конца. Отец Андрея [местный депутат Александр Брухаль] сам в прошлом полицейский, дней за десять до гибели он угрожал моей сестре и мне намекал на большие проблемы. Он районный депутат и управляющий Сосновским отделением, его сын Андрей не давал покоя, травил, всячески оскорблял беспричинно. Гульназ на сына подавала неоднократно заявления в полицию, мер они никаких не принимали — так как отец в дружеских отношениях с начальником полиции», — сказала она.

Гульсум добавила, что полиция не сразу отреагировала на звонок Гульназ в день смерти. По ее словам, мотивом для убийства стала личная неприязнь к сестре и безнаказанность главы поселения и местного депутата.

«Если бы они сразу выехали, она была бы жива. Они заранее планировали [убийство], вывели из строя видео камеру на улице, которая у нее была. Мы ничего им плохого не сделали, личная неприязнь, пресыщенность и вседозволенность, безнаказанность. Они считают, кто под них не стелится, не имеет права жить», — заключила она.

25 февраля СМИ сообщили о задержании главы Рымкинского поселения Дмитрия Рудского, местного депутата Александра Брухаля и его сына Андрея по подозрению в убийстве Гульназ Валеевой. Как рассказала изданию 74.RU сестра погибшей Гульсум, Гульназ и Рудской были одноклассниками и еще в школе между ними возникали серьезные конфликты. По словам женщины, глава поселка преследовал Гульназ с момента, как та поселилась в Рымкинском.

Гульсум рассказала, что 23 февраля у нее дома собирались родственники на поминки 40 дней со смерти брата, погибшего в зоне СВО. После этого Гульназ ушла к себе домой, на следующий день Гульсум написали знакомые и сообщили, что сестру убили. По ее словам, Рудской и Брухаль с сыном вывезли женщину в поселок Морозовка, привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали и уже мертвой выкинули в районе Пряткина. Гульсум отметила, что незадолго до трагедии Гульназ успела позвонить в полицию. В МВД подтвердили информацию об обращении женщины.

В отношении задержанных СК возбудил уголовные дела по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным СК, суд отправил мужчин в СИЗО до 23 апреля.

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.