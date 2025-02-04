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В Ростовской области ребенок обварился, опрокинув на себя кружку с кипятком

В Ростовской области ребенок попал в больницу, обварившись кипятком
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Родионово-Несветайской слободе девятимесячный ребенок попал в больницу с ожогами, он случайно опрокинул на себя кружку с кипятком. Об этом сообщает портал DonDay.

Девятимесячный ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых, стянул со стола кружку и обварился кипятком. Родители, услышавшие плач младенца, немедленно вызвали скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами тела, серьезных травм мальчик не получил, его жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту произошедшего проверку проводит областное управление МВД.

До этого сообщалось, что в Петергофе восьмилетняя девочка потеряла сознание во время экскурсии и попала в больницу. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом затылочной кости в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в Башкирии ребенок попал в больницу с ожогами пищевода, выпив уксусную эссенцию.

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