Виртуальный мир. Как оградить ребенка от угроз в Сети

В преддверии летних каникул представители общественных организаций традиционно говорят об угрозах, с которыми могут столкнуться дети, а также дают советы о том, как их избежать. Председатель «Альянса по защите детей в цифровой среде» Елизавета Белякова объяснила, что делать родителям, чтобы их ребенок был в безопасности в интернете.

Безопасные советы

Большая часть рекомендаций о безопасности обычно касается правил поведения в мире реальном, что правильно, но я бы хотела поговорить о мире виртуальном, ведь существенное количество угроз сконцентрировано именно в нем.

Сегодня онлайн-пространство становится естественной средой обитания, куда ребенок обязательно попадет. Остается только приложить все усилия, чтобы оградить детей от растущих угроз, и научить их правильно реагировать на вызовы, с которыми они могут столкнуться в сети. В этом ключе важный и своевременный шаг – недавнее утверждение Правительством Российской Федерации Концепции информационной безопасности детей.

Чтобы предупредить детей, и проинформировать их родителей, которые, к сожалению, часто из-за своей занятости не осознают всех факторов, влияющих на жизнь ребенка, я подготовила ряд советов.

Не доверяйте онлайн-рассылкам

Проверяйте полученную информацию. Например, если вы получили якобы официальное письмо на электронную почту, или в мессенджер, изучите адрес или аккаунт отправителя, проверьте, совпадает ли он с официальными ресурсами организации. Не стоит доверять сообщениям о выигрышах, особенно это касается онлайн-игр. Часто за этим скрываются мошенники, использующие фишинговые ссылки для кражи аккаунта или платежных данных.

Внимательно относитесь к платежной информации

Не называйте незнакомым людям номер карты, код на ее обратной стороне, или же присланный по СМС код.

Не поддаватесь манипуляциям

Если незнакомый человек давит и пытается получить какую-либо информацию, то надо сразу рассказать об этом взрослым, и передать трубку, или показать переписку.

Меняйте пароли

Несколько раз в год меняйте пароли от учетных записей. Ваши данные и пароли могут находиться в открытом доступе из-за утечки из мобильного приложения или VPN-сервиса информации, причем вы можете об этом даже не подозревать. Используйте сложные комбинации, дополняйте их заглавными буквами, цифрами и символами. К сожалению, наши граждане часто пренебрегают использованием сложных комбинаций, чем активно пользуются мошенники. Так, по данным сервиса DLBI, часто применяемыми паролями в доменных зонах .RU и .РФ в прошлом году стали «33112211» и «123456».

Внимательнее относитесь к установке мобильных приложений

Скачанное в онлайн-магазине приложение еще не гарантирует безопасность. Мошенники часто используют их для кражи данных пользователей, большие вопросы вызывают и VPN-сервисы, из которых регулярно утекает информация. Например, недавно в открытый доступ попала база данных, содержащая около 360 млн записей с персональными данными пользователей одного из самых популярных сервисов SuperVPN. База содержит e-mail адреса, IP-источники запросов, данные о геолокации и прочую информацию.

Фильтруйте контент

Установите программу, блокирующие спам-звонки и рассылки. Используйте и другие фильтрующие средства, включая антивирусы и режим безопасного поиска в соцсетях.

Не пренебрегайте сложным доступом

Применяйте двухфакторную аутентификацию, то есть, метод идентификации пользователя при помощи запроса данных двух разных типов, что обеспечивает наиболее эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения. Например, логин и пароль, и специальный код, приходящий в сообщении или по электронной почте.

Развивайте критическое мышление

Сегодня как никогда важно объяснить детям (да и многим взрослым), что нельзя верить всему, что пишут в интернете. Фейки сегодня — это не только ложные сообщения, но еще и поддельные сайты, с помощью которых мошенники крадут у пользователей персональные данные и деньги. Угроза активно набирает обороты: с каждым годом фейковых интернет-ресурсов становится все больше. Мошенники становятся все более изобретательными, привлекают самые современные инструменты, включая дипфейки. В таких условиях помогает бдительность, критическое мышление, и проверка фактов, к чему я вас и призываю.

Автор — председатель «Альянса по защите детей в цифровой среде».