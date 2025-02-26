Участник проекта «Время героев» стал советником руководителя Росавиации

Участник программы «Время героев», Герой России Александр Шептухин стал советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), сообщается на сайте проекта.

Шептухин стал одним из 83 участников программы, которую инициировал президент России Владимир Путин.

По мнению Шептухина, программа «Время героев» является одним из лучших проектов в России.

«Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока. Я получил новый опыт и знания, которыми с нами делятся ведущие эксперты страны – наши педагоги и наставники», — сказал он.

Шептухин добавил, что его наставником стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Это уникальный человек, профессионал своего дела, у которого мне повезло учиться», — сказал он.

Также Герой России рассказал, что на новой должности он будет заниматься развитием взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны РФ.

Напомним, ранее 26 участников программы были назначены на ответственные посты. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие.