Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник проекта «Время героев» стал советником руководителя Росавиации

Герой России назвал «Время героев» одним из лучших проектов страны
close
Программа «Время героев»

Участник программы «Время героев», Герой России Александр Шептухин стал советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), сообщается на сайте проекта.

Шептухин стал одним из 83 участников программы, которую инициировал президент России Владимир Путин.

По мнению Шептухина, программа «Время героев» является одним из лучших проектов в России.

«Очень горжусь, что мне удалось войти в число 83 участников первого потока. Я получил новый опыт и знания, которыми с нами делятся ведущие эксперты страны – наши педагоги и наставники», — сказал он.

Шептухин добавил, что его наставником стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Это уникальный человек, профессионал своего дела, у которого мне повезло учиться», — сказал он.

Также Герой России рассказал, что на новой должности он будет заниматься развитием взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны РФ.

Напомним, ранее 26 участников программы были назначены на ответственные посты. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами