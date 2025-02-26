В США осудили женщину за то, что она светила лазером в канадских военных

Американка получила условный срок за то, что светила лазером в летчиков Канады

Жительницу США приговорили к трем годам условно за ущерб канадским военным, причиненный с помощью лазера во время учений. Об этом сообщило издание Ottawa Citizen со ссылкой на релиз минюста США.

По данным минюста, трое канадских военных пострадали в прошлом году после того, как им в глаза посветили лазером. Женщину из города Делта-Джанкшен на Аляске приговорили к трем годам условно за этот инцидент.

Издание отметило, что американка несколько раз пользовалась мощным лазером против канадских военных, когда они кружили вокруг ее дома на высоте около 1280 метров.

До этого в США окружной суд штата Массачусетс признал американского военнослужащего Джека Дагласа Тейшейру виновным в раскрытии секретной информации Пентагона через онлайн-платформу Discord и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Обвинение предлагало посадить военного на 17 лет, поскольку Тейшейра «совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки», отмечает телеканал.

Ранее в США мужчине ампутировали руки и ноги из-за врачебной ошибки.