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Россиянин с гранатой ограбил бар и АЗС в Ивановской области

В Ивановской области мужчина с гранатой ограбил бар и АЗС

Житель Кохмы подозревается в совершении двух разбойных нападений, злоумышленника нашли по следам обуви на снегу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, первое нападение 33-летний подозреваемый совершил в октябре 2024 года. Он ворвался в один из баров и, угрожая сотруднице предметом, похожим на гранату, забрал из кассы выручку, после чего скрылся.

Спустя месяц злоумышленник аналогичным образом угрожал сотруднице АЗС, мужчина ударил девушку по лицу и забрал выручку в сумме 224 тысячи рублей. Задержать налетчика удалось спустя несколько часов после второго нападения — убегая с заправки, мужчина оставил следы на снегу. По ним оперативники установили местонахождение грабителя.

Мужчина задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга вор ограбил табачную лавку на 30 тысяч рублей, когда продавец заснул. В торговую точку вошел неизвестный. Увидев, что продавец спит, злоумышленник вынес коробку зажигалок, несколько вейпов и приспособления для кальяна. Владелец табачной лавки обратился в правоохранительные органы. Вора разыскивает полиция.

Ранее россиянин получил 2,5 года колонии за то, что ограбил девочку и избил ее мать.

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