Вертолет главы Гондураса экстренно сел в джунглях

Вертолет главы Гондураса Сиомары Кастро совершил аварийную посадку в джунглях. Об этом пишет El Heraldo.

Все пассажиры и экипаж транспортного средства живы и не получили ранений. Экстренную посадку объяснили сильными туманами. После приземления Кастро пообщался с местными жителями.

До этого в Гондурасе выследили и жестоко избили акулу, которая напала на местного жителя.

Все произошло на прошлой неделе, когда 38-летний фермер Роберто Бу отправился проверять урожай вместе с семьей своего коллеги. Компания решила сделать остановку на пляже в Тела. Во время купания возле пирса на Бу неожиданно напала акула. Его удалось спасти.

Она говорит, что Бу пытался отбиться от акулы и боролся с животным, пока его не спасли. Мужчину доставили в больницу, где сделали срочную операцию на спине и бедре.

Затем местные жители выследили акулу и отомстили ей за нападение на земляка. Они вышли в море, поймали хищницу на крючок и избили ее деревянной дубинкой.

Ранее в Гондурасе вырастили готовность нарастить продажу кофейных зерен России.