Раскрыто, кем работает отец отдавшего мошенникам 200 млн рублей московского школьника

Отец московского школьника, который отдал мошенникам 200 миллионов рублей, оказался совладельцем российского подразделения сети салонов красоты «Toni & Guy». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, отцом подростка является Илья Гуров. В 2015 году он окончил вуз в Киеве. В том же году мужчина основал компанию ООО «Ти Энд Джи Групп», в которой занимает должность генерального директора. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, активы этой организации составили 3,5 млн рублей, убыток — 3,7 млн рублей, пишет Baza.

Сам инцидент начался 20 февраля, когда одиннадцатикласснику Мише позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Под предлогом отмены утилизации заказа, они выманили у юноши код из SMS-сообщения. Вскоре после этого Мише поступил новый звонок, уже от лжепредставителя Роскомнадзора. Звонивший убедил подростка, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, и мошенники получили доступ к банковским счетам его семьи, якобы для финансирования терроризма.

Развивая обман, аферисты связали школьника с «сотрудником спецслужб», который убедил его в необходимости «обыска» квартиры и декларирования имущества. При этом, «представитель органов» настоял, чтобы Миша самостоятельно провел «обыск» и передал найденные деньги и ценности курьеру.

Поддавшись манипуляциям, 22 февраля юноша приехал в одну из квартир родителей с болгаркой и вскрыл металлический сейф. Из хранилища он извлек 80 млн рублей и $400 000. Упаковав деньги, подросток перевез их в другую квартиру, где вечером передал прибывшему курьеру.

Столкнувшись с трудностями при вскрытии других сейфов во второй квартире, на следующий день школьник вызвал специалистов по взлому. С их помощью он открыл оставшиеся хранилища, откуда забрал еще 50 млн рублей и драгоценности, которые также передал курьеру.

Тревогу забила домработница, обнаружившая вскрытые сейфы 24 февраля. Сообщив о случившемся матери Миши, женщина узнала от сына о его действиях и обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее в Москве подросток отдала мошенникам 1,6 млн рублей.