На Урале женщина не обращалась к врачам и вырастила опухоль, занявшую всю брюшную полость

В Екатеринбурге врачи Центральной городской больницы №7 спасли 44-летнюю пациентку с гигантской опухолью в брюшной полости, которая стала причиной непроходимости кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Женщина поступила в медучреждение с жалобами на одышку, боли в животе, тошноту, рвоту и снижение веса. Эти симптомы беспокоили пациентку около четырех месяцев, но обращаться за помощью она не спешила. В ходе обследования медики выявили у женщины опухоль, которая расположилась в брюшной полости и малом тазу.

«Опухоль разрослась до гигантских масштабов: она заняла всю брюшную полость, оттеснив печень, желудок и петли кишечника», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что из-за размеров образования у женщины случилась непроходимость кишечника.

Пациентку направили на операцию. Вмешательство длилось около трех часов. Вес образования составил 15,4 килограмма.

Ранее в Башкирии врачи удалили пациентке миому матки весом 8 кг.