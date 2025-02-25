Жителю Твери грозит до 10 лет колонии за ограбление цветочного магазина ради одной розы

В Твери мужчина угрожал продавцу ножом и покинул магазин с одной розой

Житель Твери совершил разбойное нападение на цветочный магазин ради одной розы, сообщает УМВД России по области.

Инцидент произошел днем 24 февраля в торговом павильоне на Тверском проспекте. Судя по записи с уставновленной там камеры видеонаблюдения, мужчина попросил у продавщицы одну розу стоимостью 250 рублей, попытался заплатить за нее картой, но когда оплата через терминал не прошла, вытащил из кармана перочинный нож. Далее он спокойно покинул магазин, а продавец обратилась в полицию.

Подозреваемого уже задержали, им оказался 33-летний местный житель, который пояснил, что совершил преступление под воздействием спиртного. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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