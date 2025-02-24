Женщина зашла в туалет ресторана и вышла с украденной раковиной в сумочке

Женщина в Англии зашла в ресторан, чтобы воспользоваться туалетом, а вышла с украденной раковиной в сумке, пишет Manchester Evening Post.

Владелец бразильского ресторана Роберт Мелман рассказал о необычном инциденте, который произошел в его заведении. После плановой проверки туалета сотрудники обнаружили, что раковина и часть труб исчезли. Просмотр записей с камер видеонаблюдения раскрыл неожиданную подробность: женщина, посетившая ресторан, унесла раковину стоимостью £150 стерлингов в своей сумке.

«Я видел многое, но никогда ничего подобного», — поделился Мелман.

Владелец отметил, что демонтировать раковину было несложно, так как она крепилась на пластиковых трубах. Роберт пока не планирует обращаться в полицию, считая произошедшее скорее курьезным случаем, чем серьезным преступлением. Однако он надеется, что подобные инциденты больше не повторятся.

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