Россиянин устроил в квартире голубятню и попал под суд

В Калининграде суд обязал местного жителя, который устроил в своей квартире приют для птиц, привести жилое помещение в надлежащее состояние. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства регионального контроля (надзора).

Беспокойство относительно мужчины выразили его соседи. Проверка подтвердила, что из-за отсутствия остекления квартира фактически превратилась в голубятню: из-за двери были постоянно слышны воркование, хлопанье крыльев. От квартиры исходил характерный запах птичьего помета.

«В связи с ненадлежащим содержанием жилого помещения и нарушением прав других жильцов на благоприятные условия проживания, Министерство предъявило требования собственнику указанной квартиры о прекращении использования жилого помещения не по назначению», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель должен привести свою квартиру в надлежащее состояние.

Ранее в Шанхае арендатор превратил квартиру в курятник, а хозяин обнаружил это только спустя два года.