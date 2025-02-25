Пользователи Яндекс Go смогут арендовать пауэрбанки «Бери заряд»

В Яндекс Go появилась возможность арендовать пауэрбанки «Бери заряд», сообщает пресс-служба компании.

Арендовать пауэрбанк можно в приложении Go.

В компании отметили, что аренда доступна в популярных локациях в 250 городах России. Для аренды пользователю необходимо выбрать ближайшую точку выдачи и отсканировать QR-код. Сдать устройство можно на любой станции, в том числе в другом городе.

В Яндекс Go добавили, что актуальный тариф аренды можно узнать при нажатии на точку аренды в приложении или с помощью QR-кода на ближайшей зарядной станции.

На данный момент для аренды доступно более 40 тыс. станций. До конца 2026 года Яндекс планирует увеличить количество станций до 60 тыс.

Также в компании отметили, что заведения, в которых устанавливают оборудование для аренды пауэрбанков, получают до 20% от оборота станции ежемесячно, а также дополнительный трафик посетителей.

Напомним, Яндекс приобрел «Бери заряд» в декабре 2024 года. С «Бери заряд» сотрудничает более 10 тыс. партнеров, среди которых Rostic's, Вкусвилл, X5 Group, Burger King, «Дикси» и «МегаФон».