В Оренбурге двухлетний мальчик обварился, опрокинув на себя стакан кипятка

В Оренбургской области устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, мальчик получил ожоги, пролив на себя кипяток. Об этом сообщает портал OrenDay.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек, мать с двухлетним сыном находилась дома вместе с двухлетним сыном. В какой-то момент ребенок опрокинул на себя стакан с кипятком.

Пострадавшего госпитализировали с сильными ожогами 32% тела, подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находилась без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Оренбурге ребенок получил ожоги 50% тела, обварившись кипящим супом.