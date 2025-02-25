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Россиянин переоделся доктором, пробрался в больницу и обокрал пациента стационара

В Омске мужчина переоделся во врача, зашел в больницу и обокрал пациента

В Омске вор переоделся во врача, пробрался в больницу и обокрал пациента стационара. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Перелета. Согласно записи с камер медучреждения, неизвестный в белом халате проследовал в одну из палат и вынес оттуда ценное имущество пациента — барсетку с 30 тысячами рублей.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в преступлении — им оказался 40-летний неоднократно судимый местный житель. При выяснении обстоятельств случившегося, мужчина признался, что узнал о пациенте с деньгами от своего знакомого, который в это же время лечился в стационаре. Он рассказал, что его сосед из Алтайского края «не скупится на благодарности — рассчитывается за услуги деньгами».

«Злоумышленник приобрел медицинскую одежду и приехал к больнице на такси, далее он беспрепятственно проник в палату и похитил борсетку. Похищенные 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил», — рассказали в полиции.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, фигурант заключен под стражу.

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