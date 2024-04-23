Женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами

В Австралии начался судебный процесс по делу жительницы Мельбурна, которая накормила семью бывшего мужа ужином с мухоморами. Об этом сообщает NBC.

49-летняя Эрин Паттерсон обвиняется в отравлении семьи бывшего мужа, женщина добавила мухоморы в блюда, которыми накормила бывшего супруга, его родителей и еще пятерых родственников.

После ужина у женщины дома восемь человек почувствовали себя плохо, пятерых удалось спасти. Как установили судебно-медицинские эксперты, все гости австралийки отравились мухоморами, которые обвиняемая добавила в блюда.

Следствие устанавливает причины поступка женщины, неизвестно, пыталась ли она избавиться от родственников бывшего мужа или по ошибке добавила ядовитые грибы в еду. Австралийке может грозить пожизненное заключение.

До этого сообщалось, что в США предъявлено обвинение женщине, которая пыталась отравить мужа и подливала в его утренний кофе кухонный отбеливатель. Мужчина стал замечать, что вкус его кофе, который ему варила утром супруга, изменился. Подозреваемую арестовали, на допросах она призналась, что пыталась отравить мужа, чтобы получать выплаты как вдова военнослужащего и стать наследницей недвижимости семьи на Филиппинах.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.