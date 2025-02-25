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В Подмосковье подросток разгружал продукты в магазине и разорвал вену на шее

В Подмосковье спасли подростка с разрывом яремной вены
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь подростку, который разорвал вену на шее во время работы. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

17-летний юноша получил травму шеи во время работы по разгрузке продуктов в магазине. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В ходе обследования медики выявили у него разрыв яремной вены, сосуд отвечает за отток крови от головного мозга.

Пострадавший потерял много крови, было принято решение о проведении экстренного оперативного вмешательства. Хирурги успешно остановили сильное кровотечение из поврежденного сосуда и ушили рану.

«Когда состояние ребенка стабилизировалось, плановое обследование выявило у подростка тромбоз правой внутренней яремной вены. Для специализированного лечения этого осложнения бригадой врачей было принято решение о переводе пациента в отделение сосудистой хирургии профильного стационара», — рассказали в медицинском учреждении.

Подросток продолжает лечение и находится под наблюдением врачей.

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