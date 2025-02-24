В Петербурге мужчина с ножом изнасиловал администратора салона красоты

В Московском районе Санкт-Петербурга разыскивают подозреваемого в избиении и изнасиловании сотрудницы салона красоты. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 22 февраля в салоне красоты на юге города. В экстренные службы позвонила прохожая и сообщила, что нашла около дома на площади Чернышевского женщину с ножевым ранением. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ножевым ранением шеи, гематомами и ушибами.

Выяснилось, что на 34-летнюю петербурженку, работающую администратором в салоне красоты, напал ее знакомый. 39-летний мужчина под угрозой расправы заставил женщину запереть входную дверь, изнасиловал ее, ударил ножом в шею и скрылся. Розыском подозреваемого занимаются правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю соотечественницу. Злоумышленник снимал комнату в той же квартире, где она проживает с 16-летней дочерью. Правоохранители задержали подозреваемого, мужчина не отрицает своей вины. Известно, что иностранец легально пребывает и работает на территории РФ.

Ранее в Ленобласти кассир алкомаркета совратил 14-летнюю школьницу.