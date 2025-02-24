Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина с ножом изнасиловал администратора салона красоты

В Петербурге мужчина изнасиловал знакомую в салоне красоты
close
Shutterstock

В Московском районе Санкт-Петербурга разыскивают подозреваемого в избиении и изнасиловании сотрудницы салона красоты. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 22 февраля в салоне красоты на юге города. В экстренные службы позвонила прохожая и сообщила, что нашла около дома на площади Чернышевского женщину с ножевым ранением. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ножевым ранением шеи, гематомами и ушибами.

Выяснилось, что на 34-летнюю петербурженку, работающую администратором в салоне красоты, напал ее знакомый. 39-летний мужчина под угрозой расправы заставил женщину запереть входную дверь, изнасиловал ее, ударил ножом в шею и скрылся. Розыском подозреваемого занимаются правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге приезжий изнасиловал несовершеннолетнюю соотечественницу. Злоумышленник снимал комнату в той же квартире, где она проживает с 16-летней дочерью. Правоохранители задержали подозреваемого, мужчина не отрицает своей вины. Известно, что иностранец легально пребывает и работает на территории РФ.

Ранее в Ленобласти кассир алкомаркета совратил 14-летнюю школьницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами