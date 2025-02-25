«Жизнь пролетела перед глазами»: на шестилетнего мальчика упал в подъезде железный щит

В Новом Уренгое шестилетнего мальчика покалечил железный щит, который упал ему на голову в подъезде. Об этом рассказала мать ребенка, Марина Калужская на своей странице во «ВКонтакте».

По словам женщины, все произошло 23 февраля — на ее ребенка в подъезде упал металлический щит с высоты почти двух метров. Железный щит, закрепленный, по утверждению женщины, на один гвоздь, не выдержал и рухнул прямо на ее сына.

«Все остальное помню отрывками , все как в тумане: окровавленная рассеченная голова, железный щит на полу, плач старшей дочери , муж с трясущими руками на скорую руку одевающий стонущего от боли сына и я рыдающая в трубку телефона на линии 112. <...> Что мы пережили за этот вечер, не передать словами. Вся жизнь пролетела перед глазами. Мысль о том, что по чьей-то халатности мы могли потерять ребенка, доводит до истерики до сих пор», — поделилась мать мальчика.

Женщина отметила, что в больнице ее сыну оказали нужную помощь, но сделать это было не так просто, так как сын имеет расстройство аутистического спектра и понимает не все, что ему говорят.

После инцидента мать дошкольника вместе с мужем осмотрела и другие щиты в подъезде — по ее словам, почти все из них представляют опасность, так как закреплены на один гвоздь, как и тот, что упал на ее ребенка.

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