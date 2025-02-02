В Забайкалье мальчика придавило фрагментами печи в заброшенном здании

В Забайкалье мальчик пострадал во время прогулки по заброшенному дому, его не спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошел в Шилке, на улице Чкалова. По предварительным данным, в здании произошел обвал кирпичной кладки и десятилетнего школьника придавило фрагментами разрушившейся печи.
В ситуации разбираются следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент проводится допрос очевидцев и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.
«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления», – поделились в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры региона организовали проверку, которая поможет выяснить, ограничивался ли доступ к опасному объекту. В ведомстве также контролируют ход и результаты проверки правоохранительных органов.
Ранее в Подмосковье мужчина изнасиловал двоих детей в заброшенном здании.