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В Забайкалье мальчика придавило фрагментами печи в заброшенном здании

В Забайкалье школьник не выжил после обвала кладки в заброшенном здании

В Забайкалье мальчик пострадал во время прогулки по заброшенному дому, его не спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в Шилке, на улице Чкалова. По предварительным данным, в здании произошел обвал кирпичной кладки и десятилетнего школьника придавило фрагментами разрушившейся печи.

В ситуации разбираются следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент проводится допрос очевидцев и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления», – поделились в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры региона организовали проверку, которая поможет выяснить, ограничивался ли доступ к опасному объекту. В ведомстве также контролируют ход и результаты проверки правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье мужчина изнасиловал двоих детей в заброшенном здании.

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