Россиян призвали ответственнее подходить к заказу товаров на маркетплейсах

Предложенные Федеральным обществом сетевой торговли (ФОСТ) механизмы платных возвратов и сервисного сбора за заказы на маркетплейсах видятся целесообразными, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

По его мнению, сервисный сбор за каждый заказ позволит снизить количество импульсивных покупок и сократит вред экологии.

«Только представьте, что каждый заказ, даже если с товаром все в порядке, переупаковывается. На каждый заказ, сделанный в душевном порыве и не купленный, уходит в 2 раза больше упаковочных материалов. Это огромный вред экологии», — заявил депутат.

Кирьянов отметил, что крупные компании отправляют материалы на переработку, но часть упаковки просто нельзя перерабатывать.

«Призываю всех любителей заказывать на маркетплейсах и бесконтрольно возвращать товары подойти к этому процессу осознанно», — добавил он.

Кирьянов подчеркнул, что каждый покупатель имеет право вернуть товар. Но, по его мнению, злоупотребление таким правом необходимо пресекать.

Напомним, ранее ФОСТ предложило ввести невозвратный сервисный сбор для покупателей после участившихся случаев возвратов товаров надлежащего качества с новогодней тематикой.