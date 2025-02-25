Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате электричества

Изучение тарифных планов энергетических компаний поможет россиянам сократить расходы на энергопотребление. Об этом РИАМО сообщил поставщик световых решений ST Luce.

Специалисты рекомендуют также заменить старую технику на более энергоэффективные модели. Помимо этого, сэкономить на платежах по электроэнергии помогут утепление жилья и установка светодиодных ламп, которые помогут сократить затраты на освещение. Россиянам напомнили, что самой большой статьей расходов являются обогрев и кондиционирование.

«Чтобы оптимизировать затраты, рекомендуется установить программируемые термостаты. Они автоматически отрегулируют температуру, когда вы спите или находитесь вне дома. Не забывайте также про регулярную очистку фильтров и вентиляции — это обеспечит максимальную эффективность работы климатического оборудования и поможет сэкономить», — добавили в сообщении.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев до этого говорил, что замена или ремонт подтекающего крана или неисправного сливного бачка поможет сэкономить при оплате счетов ЖКУ до 5 тыс. рублей. Кроме того, стоит заменить лампочки накаливания на энергосберегающие и всегда выключать из розетки приборы, которые в данный момент не используются — в противном случае они продолжают потреблять энергию, отметил эксперт.

Ранее россиянам раскрыли простой способ сэкономить на интернете.