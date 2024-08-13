В Тюменской области мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву цепью

В Тюменской области мужчина вывез экс-супругу в лес и бросил ее там, приковав к дереву. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, похищение женщины произошло вечером 8 августа в Ялуторовске. Бывший муж пострадавшей подкараулил ее и усадил в свой автомобиль с помощью угроз, чтобы затем увезти в лесной массив.

«Там он приковал потерпевшую металлической цепью к дереву и стал угрожать применением насилия в ее адрес. После этого, оставив женщину в лесу, обвиняемый скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время потерпевшей удалось освободиться и позвать на помощь», — говорится в сообщении ведомства.

К настоящему времени на 36-летнего местного жителя завели дело о похищении человека, суд отправил подозреваемого под стражу.

Ранее россиянин попал под суд за похищение, избиение и изнасилование сестры жены.