В Дагестане повар набросилась с ножом на коллегу в школьной столовой

В Дагестане повар отделалась условным сроком за нападение с ножом на коллегу

В Курахском районе Дагестана повар поссорилась с коллегой в столовой и ударила женщину ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

35-летняя обвиняемая вместе с 41-летней коллегой готовили еду в школьной столовой. В какой-то момент между женщинами вспыхнула ссора, в ходе конфликта повар схватила нож и ударила им напарницу по руке.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, врачам пришлось зашивать глубокую рану. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначен условный срок наказания.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчина ворвался в дом женщины с пистолетом из-за сметаны. Злоумышленник несколько раз ударил 64-летнюю пенсионерку, он сорвал с ее шеи золотые украшения, снял с пальца золотое кольцо, а также украл деньги из кошелька. С похищенными ценностями злоумышленник скрылся. На допросе нападавший признался, что пострадавшая занимается торговлей на дому и якобы продала ему некачественную сметану — именно после этого мужчина решил ее ограбить.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом изнасиловал администратора салона красоты.