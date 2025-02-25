Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье пенсионерка обварилась, упав в лужу кипятка на кухне

В Приморье сосед спас жизнь пенсионерке, упавшей в лужу кипятка
close
Global Look Press

В Приморском крае сосед-полицейский спас пенсионерку, которая упала в лужу кипятка в своей квартире. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в Лучегорске, 68-летняя женщина обнаружила на кухне протечку горячей воды. Кипяток лил из-под раковины, пенсионерка попыталась перекрыть кран, но поскользнулась и упала в лужу кипятка на полу. Соседка этажом ниже проснулась от звуков капающей воды и позвонила своему мужу-полицейскому.

Приехав домой, мужчина увидел, как кипяток заливает лестничную площадку и стал стучать в квартиру пенсионерки. Женщина смогла отпереть дверь, увидев лужи кипятка и окровавленную пенсионерку, полицейский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков.

До этого сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области пожилая женщина попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком в душе. 73-летнюю жительницу Луги госпитализировали в тяжелом состоянии с термическим ожогом туловища. По словам ее мужа, накануне она принимала душ и перепутала горячую воду с холодной. Пострадавшая находится в отделении реанимации.

Ранее в Нижнем Новгороде три человека обварились кипятком на пешеходном переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами