В Приморье пенсионерка обварилась, упав в лужу кипятка на кухне

В Приморье сосед спас жизнь пенсионерке, упавшей в лужу кипятка

В Приморском крае сосед-полицейский спас пенсионерку, которая упала в лужу кипятка в своей квартире. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел в Лучегорске, 68-летняя женщина обнаружила на кухне протечку горячей воды. Кипяток лил из-под раковины, пенсионерка попыталась перекрыть кран, но поскользнулась и упала в лужу кипятка на полу. Соседка этажом ниже проснулась от звуков капающей воды и позвонила своему мужу-полицейскому.

Приехав домой, мужчина увидел, как кипяток заливает лестничную площадку и стал стучать в квартиру пенсионерки. Женщина смогла отпереть дверь, увидев лужи кипятка и окровавленную пенсионерку, полицейский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков.

До этого сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области пожилая женщина попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком в душе. 73-летнюю жительницу Луги госпитализировали в тяжелом состоянии с термическим ожогом туловища. По словам ее мужа, накануне она принимала душ и перепутала горячую воду с холодной. Пострадавшая находится в отделении реанимации.

Ранее в Нижнем Новгороде три человека обварились кипятком на пешеходном переходе.