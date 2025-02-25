Мошенники убедили пенсионерку лететь в Москву для «дачи показаний в ФСБ»

Омская пенсионерка осталась без денег и драгоценностей, поверив мошенникам, для встречи со «следователем из ФСБ» пожилая женщина слетала в Москву. Об этом сообщает УМВД Омской области.

Неизвестные связались с женщиной в середине января от имени ее бывшего руководителя. Собеседник пояснил, что с ней в ближайшее время свяжутся сотрудники правоохранительных органов. После нескольких звонков от якобы сотрудников Росфинмониторинга пенсионерка обналичила 2 млн рублей личных сбережений, продала украшения и перевела деньги на номера банковских карт злоумышленников.

После этого потерпевшую отправили в Москву для «дачи показаний в управлении ФСБ». В столице женщина сдала оставшиеся драгоценности на 300 тысяч рублей, однако встрече со лжеследователем не состоялась, и потерпевшая вернулась домой. Уже в Омске аферисты убедили отправить им еще 1,7 млн рублей, которые она заняла у знакомых и получила от продажи автомобиля.

Спустя еще некоторое время мошенники сообщили, что квартирой пенсионерки пытаются завладеть неизвестные, женщина выставила недвижимость на продажу, но начала сомневаться в своих действиях и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

Ранее доктор технических наук поверил в «декларацию средств» и отдал аферистам 9 млн рублей.