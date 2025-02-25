Упавшая с многоэтажки льдина рухнула на машину в Южно-Сахалинске

На Сахалине глыба льда с крыши дома рухнула на машину

В Южно-Сахалинске огромная глыба льда упала с крыши и повредила припаркованный автомобиль, управляющая компания обвинила в произошедшем владельца одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по проспекту Победы, местный житель обнаружил на крыше своего авто огромную вмятину. Повреждение машина получила из-за глыбы льда, которая рухнула с крыши.

Руководство управляющей компании заявило, что в произошедшем виновен собственник одной из квартир, якобы глыба образовалась на внешнем блоке кондиционера. Однако местные жители уверены, что лед рухнул с крыши, которую вовремя не почистили сотрудники УК. Автовладелец устанавливает сумму ущерба.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажного вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы. Подробности о состоянии школьника неизвестны. Прокуратура даст оценку работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

Ранее в Южно-Сахалинске подросток попал в больницу после падения льда.