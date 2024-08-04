Исследование показало, какие «ритуалы» совершают перед работой россияне

Большинство опрошенных россиян соблюдают определенные «ритуалы» перед началом рабочего дня, о чем рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.

Исследователи опросили 1600 респондентов в 365 населенных пунктах. Опрос показал, что самое популярное у работников (28% опрошенных) — открыть свой рабочий день с чашечкой кофе. Мужчины-респонденты чаще начинают свой день с чтения новостей, а женщины — с изучения рабочих чатов.

С просмотра почты начинает работу каждый девятый опрошенный. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 7% респондентов отметили, что первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый участник опроса сначала читает новости, а 5% просматривают сообщения в рабочих чатах.

Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных. Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они сменяют уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации.

При этом 3% респондентов перед работой изучают отчеты коллег за предыдущий день, 2% опрошенных сначала проветривают кабинет. Еще для 2% рабочим «ритуалом» является перекур.

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