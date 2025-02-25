В Томске инвалид месяц развращал ребенка в подвале дома

В Томске мужчина развратил ребенка, показывая ему порно в подвале

В Томске ранее судимого мужчину подозревают в развращении школьника, он приставал к ребенку и показывал ему порно. Об этом сообщают «Вести Томск».

По данным телеканала, 59-летний мужчина в течение месяца водил в подвал дома 12-летнего мальчика. Подозреваемый развращал несовершеннолетнего, приставал к нему и показывал видео порнографического содержания.

Подозреваемого в домогательствах задержали, известно, что мужчина ранее был судим, нигде не работает и является инвалидом третьей группы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к несовершеннолетнему в автобусе. Мужчина подсел в маршрутке к жертве, точный возраст которой неизвестен, и стал трогать за интимные места. Вернувшись домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее учитель танцев из Москвы развращал подростков.