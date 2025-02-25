В деле замглавы инспекции РЖД появились эпизоды об оружии и взрывчатке

В уголовном деле заместителя начальника инспекции Центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, обвиняемого в организации теракта, добавлены эпизоды о незаконном приобретении оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Мартьянова, под арестом находятся Дрофа В. А., Щепкин А. Г. и Яковлев С. А. Ранее был задержан Демченко А. Д. В материалах расследования упоминаются и другие соучастники, которые пока остаются на свободе.

Согласно данным суда, Мартьянов, Щепкин и Яковлев обвиняются по части 2 пункта «а» статьи 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), тогда как Дрофе предъявлено обвинение по части 3 статьи 205.1 (пособничество в теракте). Демченко, который до ареста занимал должность ведущего специалиста в инфраструктурной инспекции центра технического аудита ОАО «РЖД», обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). На данный момент все пятеро находятся под стражей. Сообщалось, что Мартьянов и Демченко были активными участниками движения «Артподготовка» (организация запрещена в России).

Центр технического аудита РЖД отвечает за обеспечение качества закупаемого оборудования и его компонентов, а также проводит технический аудит и инспекционный контроль.

Ранее студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже.