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Врач предупредила об опасности булимии

Врач Крашкина: булимия наносит вред внутренним органам и обмену веществ
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Булимия — это расстройство пищевого поведения, при котором человек теряет контроль над своим аппетитом, что приводит к перееданию, а затем к попыткам избавиться от лишних калорий через рвоту, использование слабительных средств, изнурительные тренировки или голодание. Такое поведение может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и потребовать профессиональной помощи, рассказала «Газете.Ru» психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Одной из главных опасностей этого расстройства является вред, которое оно наносит внутренним органам и обмену веществ. При булимии развивается хроническое воспаление желудка и пищевода, нарушение водно-электролитного баланса, а также дефицит витаминов и минералов, что может спровоцировать серьезные заболевания», — объяснила она.

Так, частая рвота и использование слабительных приводят к утрате жидкости и важных микроэлементов, таких как калий, магний и натрий. Это может вызвать опасные состояния, такие как аритмии, мышечные судороги, а в особо тяжелых случаях — сердечную недостаточность.

Кислота, которая попадает в полость рта при рвоте, разрушает зубную эмаль, приводя к кариесу и проблемам с деснами. Хроническая рвота может также повредить слизистую пищевода, вызывая его воспаление.

Долгосрочное использование слабительных может привести к зависимости от них, а также к нарушениям нормальной работы кишечника — синдром раздраженного кишечника.

Булимия связана с низкой самооценкой, тревожностью и депрессией. Постоянное внимание к своему весу и внешности усиливает эти проблемы, и человек может оказаться в замкнутом круге.

«Булимия — это не только физическая проблема, но и серьезное психоэмоциональное расстройство. Важно помнить, что лечить это расстройство нужно комплексно, включая психотерапевтическую помощь, корректировку питания и медицинскую поддержку. Без профессионального вмешательства восстановление невозможно», — заявила врач.

Лечение булимии требует комплексного подхода и может включать терапию, направленную на восстановление нормального отношения к пище, работу с психологическими проблемами, а также помощь специалистов в области питания.

Важно своевременно обратиться за помощью, чтобы избежать долгосрочных последствий для здоровья, как физического, так и психологического, резюмировала она.

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