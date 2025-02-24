Житель Оренбургской области пугал дочерей болгаркой, пока их матери не было дома

В Оренбургской области мужчина угрожал дочерям электрической болгаркой, сообщили в полиции Бугуруслана.

В день инцидента 39-летний местный житель выпил и, оставшись дома со своей 14-летней дочерью и 17-летней падчерицей, стал угрожать им расправой. Его супруга в это время находилась на работе.

«Мужчина стал высказывать в адрес девочек угрозы расправы, демонстрируя электрическую болгарку. Потерпевшие восприняли данную угрозу реально», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело в отношении отца потерпевших.

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