Бухгалтер воровала деньги на работе, чтобы спонсировать мужчин-моделей

Китаянка украла миллионы юаней у своей компании и потратила деньги на стримеров ради «эмоционального удовлетворения», сообщает газета South China Morning Post.

Жительница Шанхая, известная под фамилией Чжоу, страдала от одиночества и пристрастилась к просмотру трансляций, на которых стримеры выступали в роли барменов, готовых за «чаевые» поговорить со зрительницами о личном. Один из них, молодой человек, которому было около 20 лет, стал фаворитом Чжоу, он называл ее своей женой и обещал позаботиться о женщине, когда она состарится.

«В глубине души я понимала, что он ровесник моего собственного сына. Казалось невозможным, чтобы я ему искренне нравилась, но одиночество затуманило мой рассудок», — призналась 43-летняя китаянка.

Известно, что Чжоу была замужем, но из-за непомерных трат на виртуальных собеседников сбережения семьи кончились, и муж развелся с ней. Тогда китаянка стала обкрадывать своего работодателя, за три месяца бухгалтер перевела со счетов компании 4,5 млн юаней (около 54,5 млн руб. — прим. ред.). По словам китаянки, мужчины, которых она спонсировала, были «поразительно красивы, обаятельны и внимательны», поэтому со временем женщина стала зависима от общения с ними.

«На самом деле я просто хотела, чтобы кто-то искренне заботился обо мне», — заявила Чжоу.

Сейчас она находится под стражей по подозрению в краже.

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