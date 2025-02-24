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Мужчина ударил подростка в Зеленоградске и получил сдачи от его отца

В Калининградской области мужчина напал на подростка на глазах у своих детей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Калининградец отправил в больницу прохожего, который беспричинно ударил его сына в Зеленоградске. Об этом он сам рассказал изданию «Клопс».

Инцидент произошел в зеленоградском парке вечером 22 февраля, когда Артем с женой и 14-летним сыном вышли на прогулку. Хулиган тоже гулял там со своей супругой и двумя маленькими дочками. Поравнявшись с семьей Артема, он ударил его сына в грудь. Мальчик упал, а его отец нанес злоумышленнику ответный удар. Завязалась драка, в ходе которой мужчине удалось повалить нападавшего на лопатки и обезвредить его.

«Решили вызывать полицию. Рядом его жена с дочками, одной года три, другой около пяти. Девочки плачут, я объясняю: «Женщина, вы поймите, у вас муж неадекватный. Он сейчас на других кидаться будет». Она отвечает: да он всегда такой, как выпьет», — вспоминает Артем.

Агрессора, пожаловавшегося на перелом ноги, забрали в больницу. Чуть позже приехали правоохранители и взяли со второго участника конфликта письменные показания. На следующий день личность зачинщика потасовки установили и попытались опросить его, но он пропал, а затем позвонил Артему и извинился перед ним и его сыном, попросив забрать заявление из полиции. В итоге мужчины заключили мировое соглашение.

Ранее пьяный мужчина угрожал ножом сотруднику скорой, который пытался оказать ему помощь.

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