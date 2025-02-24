РОЦИТ провел в Москве онлайн-форум «Актуальный Рунет»

Самыми распространенными жертвами мошенничества в сети на сегодняшний день являются не дети и пенсионеры, а аудитория возрастом от 35 до 45 лет. Об этом на онлайн-форуме Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) «Актуальный Рунет» рассказал президент компании «Крибрум», член правления РОЦИТ Игорь Ашманов.

Второй уязвимой категорией, по его словам, стали подростки, через которых мошенникам проще получить доступ к деньгам их родителей и которых часто хотят вовлечь в террористическую и политическую деятельность.

«Осознание того, что существуют мошенники и даже что с вами сейчас разговаривает мошенник, не помогает. Человек, который в среднем 7–8 часов проводит за смартфоном, в реальности находится в легком трансе, что замедляет реакцию на внешние воздействия», — сказал он.

Отмечается, что на мероприятии ведущие эксперты в сфере ИТ ответили на вопросы о развитии Рунета и обсудили актуальные тренды законодательного регулирования интернет-пространства.

Как рассказал председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин, главной проблемой интернета сегодня стала анонимность.

«Она открывает двери для манипуляций общественным мнением, распространения дезинформации, фейков и запрещенного контента. По сути, существование любого анонимного канала всегда преследует определенные цели. Мы знаем, что фейки, сплетни и провокации часто исходят от каналов, владельцы которых остаются в тени», — добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что издания портала относятся к традиционным СМИ, и их сила – в доверии аудитории. По его словам, в кризисные моменты люди обращаются к ним за проверенной информацией.

«Соцсети и мессенджеры – это современные каналы дистрибуции, но они же и идеальная среда для распространения фейков. Отсутствие у них ответственности за информацию заставляет читателей возвращаться к нам. С нашей стороны, мы не только должны следовать высоким стандартам проверки информации, но и учить аудиторию работать с ней, обращать внимание на необходимость развития критического мышления», — сказал он.