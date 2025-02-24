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В Петербурге откроют музей бомжей

«Подъем»: в Петербурге появится музей, посвященный бездомным людям
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

С 1 апреля в Санкт-Петербурге заработает музей, посвященный бездомным людям. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на создателя экспозиции Антона Бородина.

«БОМЖ — это, по сути своей, канцеляризм, аббревиатура. Со временем термин этот приобрел почти что обсценную коннотацию. На наш взгляд, незаслуженно, и мы хотели бы убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ», — заявил Бородин.

Он подчеркнул, что дату выбрал не потому, что открытие музея — шутка, а потому, что будет уже довольно тепло. Сам проект позиционирует себя как исторически-познавательный. В музее можно будет узнать о судьбе бездомных из разных эпох российской истории.

До этого стало известно, что в экспозиции «Титаник: выставка артефактов» в Центре свободных наук в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) появилась люстра из курилки затонувшего корабля. Она была поднята со дна Атлантического океана вместе с другими артефактами спустя десятилетия после крушения судна.

Ранее ЕС ввел санкции против выставки достижений «Россия».

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