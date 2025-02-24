Пострадавшие от ЧС и боев граждане смогут ежемесячно получать по 65 тыс. руб

Гаврилов: пострадавшие от ЧС и боев смогут ежемесячно получать по 65 тысяч

Комитет Госдумы по вопросам собственности разработал законопроект, предусматривающий системную поддержку граждан и организаций, чьи земли стали непригодными из-за чрезвычайных ситуаций или боевых действий. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Гаврилов.

Пострадавшим предлагают назначать постоянные выплаты в размере 65 тыс. рублей.

«Это позволит не просто покрыть часть ущерба, а обеспечить долгосрочное восстановление жилья, хозяйства и возврат к нормальной жизни», — пояснил депутат.

В Земельный кодекс внесут поправки, упрощающие порядок предоставления и использования участков, пострадавших от ЧС или военных действий. Законопроект готовится ко второму чтению.

Сейчас при ЧС граждане получают единовременные выплаты, которых, по словам Гаврилова, часто недостаточно для полноценного восстановления. Новая система направлена на помощь жителям регионов с масштабными разрушениями, где требуется не разовая помощь, а продуманная поддержка.

«Особенно это актуально для территорий, где инфраструктура уничтожена, а люди месяцами живут в экстремальных условиях», — подчеркнул депутат.

Ранее правительство РФ утвердило выплаты жителям Курской области.